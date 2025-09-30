Conte: “Per De Bruyne il caso è chiuso. Non escludo Elmas terzino. Sarà un anno molto complesso”

Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona: le dichiarazioni complete in conferenza stampa

Vigilia di Champions League, con il Napoli che sarà impegnato contro lo Sporting Lisbona nella seconda gara della super fase a gironi della competizione. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, gli azzurri non possono andare incontro ad altri passi falsi, per evitare brutti scherzi e provare a rientrare almeno nelle prime 16 squadre.

Dato il periodo di emergenza, il primo focus arriva sulla questione infortuni:

“Se vai ad analizzare chi gioca in Europa, avendo più partite hai più infortuni perché gli infortuni diminuiscono e i muscoli sono sotto stress. Non allenarti come serve porta alle problematiche, fa parte del gioco. Quando sono tutte in un settore è più difficile da gestire. Si è fermato Rrahmani, poi Buongiorno e dopo di loro Spinazzola e Olivera. Abbiamo poi Marianucci e Mazzocchi fuori lista”.

Dal caso De Bruyne al cambio modulo: le parole di Conte

Il tema degli ultimi giorni è sicuramente stato quello legato a Kevin De Bruyne e a tal proposito Conte ha dichiarato:

“A me non piace parlare del singolo e noi vinciamo da squadra e perdiamo da squadra. Io sono stato più felice della prestazione di domenica che quelle dello scorso anno in cui battemmo il Milan. Noi abbiamo dominato la partita e non è scontato. Kevin è un giocatore che va supportato. Dobbiamo trovare equilibrio, nelle vittorie e nelle sconfitte. Sarà un anno complicato e non voglio trovare scuse, tutti vanno inseriti nel progetto e poi ci si preparerà al terzo anno dove la situazione sarà più strutturata”.

Sugli infortunati e il possibile cambio di modulo ha rivelato:

“Olivera e Spinazzola ieri hanno fatto allenamento differenziato. Cercheremo di recuperarli dato che l’emergenza è importante. Menomale che abbiamo reintegrato Gutierrez. Se non fossero disponibili troveremo una soluzione, se ne avete una adesso per il cambio modulo avendo 2 centrali datemela adesso (ride ndr). Anche volendo cambiare sistema non possiamo passare al terzo centrale perché non ne abbiamo. Speriamo la partita non ci dia sorprese negative, dobbiamo trovare soluzioni. Se c’è da rischiare, lo faremo. Non escludo anche l’ipotesi di Elmas terzino“.

Conte è poi tornato sul caso De Bruyne:

“Quello che dovevo comprendere l’ho compreso. La situazione è già chiusa. Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia. La partita di domani è importante e proviamo a vincerle tutte. Ribadisco che quest’anno ci sarà un percorso complesso. Se volete accettare le mie parole bene, altrimenti amen. Con i calciatori a disposizione vogliamo ottenere il massimo nelle difficoltà”.

Non manca anche un commento sullo Sporting come avversario:

“Lo Sporting come Porto e Benfica si contende la vittoria in Portogallo ed è una squadra di prima fascia. L’ho affrontata in passato con il Tottenham e sono rimasti tanti calciatori di quella rosa. Ha vinto il campionato e bisognerà affrontarla sapendo che è un avversario forte. Non faccio polemiche sul calendario, sicuramente avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe aiutato. Dobbiamo fare di necessità virtù e fare dei buoni risultati. Il calcio portoghese è all’avanguardia e le squadre creano problematiche agli avversari”.

Infine sui possibili problemi di approccio alle partite: