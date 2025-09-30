“L’avrei preso a cazzotti”: Cassano contro Conte, è bufera su De Bruyne

Il campione belga è sempre di più al centro della polemica: FantAntonio commenta durissimo sul caso che sta infiammando il web

A Napoli, in queste ore di attesa pre Champions, il caso Kevin De Bruyne tiene banco, con il belga al centro di un vortice di discussioni dopo la sua reazione alla sostituzione durante la sconfitta contro il Milan. Un gesto che non è passato inosservato, né ai tifosi né ad Antonio Conte, e che ha trovato in Antonio Cassano un “difensore d’eccezione”.

Mentre il Napoli si prepara alla sfida di domani contro lo Sporting, il primo match europeo al Maradona, il clima dovrebbe essere quello di chi vuole lasciarsi alle spalle le polemiche e guardare avanti. Ma non sempre, quando un caso diventa così chiacchierato, è possibile.

Caso De Bruyne, Cassano a muso duro contro Conte

Antonio Cassano non è mai stato uno che le manda a dire. Diretto, schietto, a volte fin troppo, l’ex talento di Bari Vecchia ha preso le difese di De Bruyne senza mezzi termini.

Durante la trasmissione Viva El Futbol, Cassano ha commentato la sfuriata del belga, uscito dal campo visibilmente contrariato dopo la sostituzione decisa da Conte a San Siro.

“Kevin ha fatto poco, altro che! Io sarei entrato nello spogliatoio, avrei detto due paroline a Conte e magari ci saremmo anche presi a pugni.”

Per Cassano, la reazione di De Bruyne è più che giustificata:

“Un campione come lui, che ha detto no alle offerte milionarie dell’Arabia Saudita, dimostra quanto ci tenga. A Manchester aveva già accettato di uscire senza fare storie, ma stavolta aveva tutto il diritto di sbottare.”

Eppure, FantAntonio ci tiene subito dopo a smorzare i toni: nel calcio, dice, questi momenti sono normali, sono il sale di uno sport fatto di passione e adrenalina:

“Non c’è nessun caso De Bruyne, le liti ci sono sempre state e sempre ci saranno. Poi si va avanti.”

Kevin in campo contro lo Sporting?

La grande domanda, ora, è una sola: De Bruyne sarà in campo dal primo minuto contro lo Sporting? Tutto lascia pensare di sì.

La speranza è di vedere finalmente il vero Kevin De Bruyne, quello che a Manchester incantava. Finora, l’ex Citizens ha mostrato solo lampi del suo talento, complici anche alcune difficoltà tattiche.

Il Maradona è pronto a spingere la squadra, e Conte sa che una vittoria potrebbe non solo rafforzare il morale ma anche spegnere definitivamente le polemiche. Perché, in fondo, il calcio è anche fatto di momenti come questo.