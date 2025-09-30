Home ->

Copertina Calcio Napoli

De Bruyne multato? La decisione del Napoli dopo l’uscita polemica a San Siro

di
Kevin De Bruyne in campo a San Siro

Il centrocampista belga verrà punito con una multa dopo l’uscita dal campo polemica di San Siro? Arriva la decisione definitiva del club

Continua a far discutere l’uscita dal campo di Kevin De Bruyne, al momento della sostituzione voluta da Antonio Conte durante Milan-Napoli. Nel post partita, il tecnico partenopeo aveva sottolineato che una reazione del genere sarebbe potuta scattare per il risultato e si augurava che non fosse la conseguenza del cambio. In tal caso, non avrebbe tollerato atteggiamenti di questo tipo, a prescindere dal nome.

De Bruyne ha disputato una gara modesta in quel di San Siro, nonostante il gol su calcio di rigore. La sua luce non ha brillato come quella di Luka Modric e nel finale di partita, Conte ha scelto di puntare su calciatori più offensivi per provare a ribaltare il risultato. Una decisione giusta, seppur non ripagata dal campo, che però potrebbe essere non stata presa di buon grado dal super calciatore ex Manchester City.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie