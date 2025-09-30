De Bruyne multato? La decisione del Napoli dopo l’uscita polemica a San Siro

Il centrocampista belga verrà punito con una multa dopo l’uscita dal campo polemica di San Siro? Arriva la decisione definitiva del club

Continua a far discutere l’uscita dal campo di Kevin De Bruyne, al momento della sostituzione voluta da Antonio Conte durante Milan-Napoli. Nel post partita, il tecnico partenopeo aveva sottolineato che una reazione del genere sarebbe potuta scattare per il risultato e si augurava che non fosse la conseguenza del cambio. In tal caso, non avrebbe tollerato atteggiamenti di questo tipo, a prescindere dal nome.

De Bruyne ha disputato una gara modesta in quel di San Siro, nonostante il gol su calcio di rigore. La sua luce non ha brillato come quella di Luka Modric e nel finale di partita, Conte ha scelto di puntare su calciatori più offensivi per provare a ribaltare il risultato. Una decisione giusta, seppur non ripagata dal campo, che però potrebbe essere non stata presa di buon grado dal super calciatore ex Manchester City.