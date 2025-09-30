Conte-De Bruyne, non è finita qui: spunta un nuovo retroscena sulla vicenda

In casa Napoli, continua a tenere banco la questione legata al centrocampista belga. Arrivano aggiornamenti con nuovi retroscena sul caso

Era perfettamente scontato che sarebbe diventato un caso nazionale e d’altronde l’Italia calcistica è nota per adorare questo tipo di situazioni. Dunque, qual è la soluzione? Chi tra Conte e De Bruyne farà un passo indietro?

Che si possa continuare così è fuori discussione, ne va della serenità dello spogliatoio e di tutto l’ambiente Napoli. In tal senso, c’è un ulteriore aspetto da considerare.

Caso De Bruyne, c’è un dettaglio fondamentale: ecco quale

Auspicabilmente, la questione non andrà troppo per le lunghe: sia Conte che De Bruyne sono dei veri e propri fuoriclasse e sapranno comprendere che gli interessi dello spogliatoio vengono prima del loro ego. A parlarne, è proprio l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Cosa succederà oggi o nei prossimi giorni non è dato sapersi. Ma per Conte lo spogliatoio è sacro, va difeso. Nessuno può permettersi di protestare contro una decisione tecnica e vale per tutti. Anche per re Kevin. Difficilmente non si tornerà sull’argomento, anche solo per mettere la parola fine e voltare pagina insieme”.

Dunque, la sacralità dello spogliatoio prima di tutto. La seconda e già decisiva giornata di Champions si avvicina e c’è bisogno che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Al di là di ogni possibile questione tattica, è imprescindibile conservare l’unità d’intenti e la serenità del gruppo.

Una situazione da gestire diversamente

Non è il primo e di certo non sarà l’ultimo calciatore a contestare una sostituzione e, da un lato, è anche comprensibile: quando hai uno status del genere vuoi cercare di incidere al massimo delle tue possibilità. Per questo motivo, la seconda sostituzione in così poco tempo ha scatenato quella reazione.

Nulla di preoccupante, ma di certo tutta la questione sarebbe potuta essere gestita meglio da entrambi: De Bruyne non avrebbe dovuto reagire così e Conte avrebbe potuto smorzare i toni in conferenza. L’astrusa teoria secondo la quale il tecnico salentino avrebbe montato scientemente un caso per panchinare il fuoriclasse belga e tornare a un modulo più consono, rimane una fantasia e nulla più.

Dunque, una situazione che è destinata a rientrare com’è naturale che sia. Screzi di questo genere sono sempre accaduti, soprattutto tra allenatori e calciatori di enorme personalità (ricordate Baggio-Ulivieri?), ed è proprio in virtù di questa enorme personalità che si riuscirà a trovare una quadra. Essere fuoriclasse è anche e soprattutto questo: essere capaci di mettere il noi davanti all’io.