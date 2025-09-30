Boom Juan Jesus, che frecciata al Milan: avvisate anche Juve e Inter

Dichiarazioni importanti del difensore brasiliano alla vigilia della sfida tra Napoli e Sporting Lisbona.

L’obiettivo del Napoli è chiaro: dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi unicamente sul match con lo Sporting Lisbona. Il KO di San Siro non ha permesso agli azzurri di staccare le dirette concorrenti in Serie A, ma va subito lasciato alle spalle. Troppo importante la gara di domani sera con i portoghesi: vincere significherebbe rimettersi in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Napoli, Juan Jesus: “Diamo fastidio a tanti”

L’attenzione della squadra di Antonio Conte è focalizzata esclusivamente sullo Sporting, reduce da quattro successi di fila tra tutte le competizioni. Tuttavia, nella consueta doppia conferenza stampa di presentazione dell’incontro, non sono mancate le domande sulla partita persa contro gli uomini di Massimiliano Allegri.

Una risposta sincera e, al tempo stesso, decisamente eloquente è arrivata da Juan Jesus, che ha affiancato Conte nella sala conferenze dello stadio Maradona:

“Il Milan ha esultato tanto a fine partita e mi sta bene, perché vuol dire che conoscono il nostro valore. Abbiamo una squadra importante, con esperienza, e dobbiamo proseguire il percorso iniziato lo scorso anno. Abbiamo dato fastidio a tanti e dobbiamo continuare così“.