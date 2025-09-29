Napoli – Sporting, arriva l’ufficialità: ecco chi arbitrerà, i precedenti

La UEFA ha appena comunicato il nome dell’arbitro che dirigerà la gara di mercoledì sera allo stadio Maradona.

L’imperativo in casa Napoli è chiaro: voltare immediatamente pagina dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Per riuscirci, è necessario battere lo Sporting Lisbona nella seconda giornata della “League Phase” di Champions League. Gli azzurri, tra l’altro, hanno l’obbligo di vincere per riscattare il KO subìto nell’esordio con il Manchester City e non complicarsi la vita nella massima competizione continentale.

Napoli-Sporting Lisbona: ufficiale il nome dell’arbitro

Il match con i portoghesi sarà dunque un primo snodo fondamentale in campo europeo per la squadra di Antonio Conte. Pochi minuti fa, intanto, la UEFA ha comunicato sul proprio sito le designazioni arbitrali in vista delle partite in programma mercoledì.

A dirigere la gara del Maradona (fischio d’inizio alle 21:00) sarà Danny Makkelie. L’esperto arbitro olandese, internazionale dal 2011, sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, e dal quarto uomo Allard Lindhout. L’addetto al VAR sarà Tomas Kwiatkowski, assistito da Michael Salisbury.

Sono due i precedenti tra il Napoli e Makkelie, entrambi risalenti alla stagione 2023/2024. Il bilancio non è certo lusinghiero per i partenopei. Un pareggio (1-1 in casa contro l’Union Berlin nella fase a gironi) e una sconfitta (3-1 al Montjuïc con il Barcellona agli ottavi di finale, con conseguente eliminazione).

Ricordi indubbiamente infelici per i campani, chiamati, quindi, a invertire la tendenza con il direttore di gara olandese. Battere lo Sporting Lisbona, reduce da quattro successi consecutivi tra campionato portoghese e Champions League, significherebbe scacciare i fantasmi e rimettersi in piena corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.