Napoli, l’attenzione é già sulla Champions: al via la rivoluzione di Conte!

Il Napoli tra due giorni affronterà lo Sporting in Champions League: pronta una rivoluzione nell’undici iniziale varata da mister Conte

Il Napoli non è riuscito a dar continuità alla striscia di vittorie in Serie A di questo avvio di stagione. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dalla trasferta in casa del Milan, a San Siro. I rossoneri di Max Allegri hanno trionfato per 2-1 nonostante l’inferiorità numerica arrivata nel secondo tempo per un’ingenuità di Estupinian, ed ora hanno agganciato i partenopei al primo posto.

La partita ha visto gli azzurri pagare alcuni errori individuali e di reparto, e a nulla è servita – se non per il morale – la reazione intravista nella ripresa, che ha portato anche alla rete di Kevin De Bruyne su rigore. Tra due giorni gli uomini di Conte scenderanno nuovamente in campo, questa volta in Champions League, dove affronteranno lo Sporting. Il tecnico salentino, per l’occasione, pensa ad una mini rivoluzione nell’undici iniziale.

Verso Napoli-Sporting, Conte cambierà tanto in difesa: le scelte del mister

Antonio Conte, all’indomani della sconfitta contro il Milan, pensa già alla Champions League ed in particolare ai cambi di formazione in vista della partita contro lo Sporting. Il reparto difensivo è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo la prestazione di ieri sera, ed è per questo che nella sfida ai portoghesi è lecito aspettarsi alcuni volti nuovi rispetto alla trasferta di San Siro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dal primo minuto si rivedrà sicuramente Sam Beukema. L’olandese è stato preservato appositamente per l’incontro, vista l’assenza di Luca Marianucci dalla lista Champions. Discorso diverso, invece per i due terzini titolari contro i rossoneri: capitan Di Lorenzo è squalificato con Spinazzola che potrebbe prendere il suo posto qualora recuperasse, mentre Gutierrez potrebbe lasciare spazio ad Olivera (ancora in dubbio). Mercoledì sera servirà una grande prova, per spazzare via il malumore e muovere la classifica europea dopo la sconfitta contro il Manchester City.