Napoli, Di Lorenzo interviene e non lascia più dubbi: il capitano si è esposto sul “caso” De Bruyne

L’atteggiamento di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione continua a tenere banco in casa Napoli. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Sono ore molto calde per il Napoli. La sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan pesa e non poco. La prestazione non è stata ottimale nel primo tempo, con gli azzurri che hanno pagato a caro prezzo alcuni errori difensivi e non. A preoccupare i tifosi, però, è il possibile “caso” De Bruyne. Quest’ultimo, è apparso molto amareggiato al momento della sostituzione e la risposta di Conte non è tardata ad arrivare. A chiarire il tutto, ci ha pensato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo interviene: “Esagerato parlare di caso De Bruyne”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha dimostrato di essere un grande leader all’interno del gruppo azzurro. Nonostante la pesante sconfitta contro il Milan, il calciatore ha voluto dedicare un pensiero al “caso” De Bruyne. Infatti, il difensore ha vestito i panni del mediatore tra la stella belga e l’allenatore Antonio Conte.

Di Lorenzo, nella veste di capitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni “RAI” analizzando quanto accaduto al momento della sostituzione del belga. Di seguito le parole del calciatore azzurro.