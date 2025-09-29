Home ->

Napoli, decisione presa: ecco chi è stato scelto

Conte in panchina durante Milan-Napoli

Novità significativa per i campioni d’Italia in vista della sfida di mercoledì sera con lo Sporting Lisbona.

Neanche il tempo di ‘digerire’ la sconfitta subita a San Siro per mano del Milan che è già tempo di tornare in campo. Mercoledì, alle 21:00, il Napoli ospiterà lo Sporting Lisbona nel secondo turno della “League Phase” di Champions League. Una partita da non sottovalutare, tenendo presente lo stato di forma dei lusitani, reduce da quattro successi di fila tra tutte le competizioni.

Gli uomini di Antonio Conte, inoltre, non possono più sbagliare nella massima competizione continentale. Il KO dell’esordio contro il Manchester City obbliga gli azzurri a dover vincere per mantenere viva la speranza di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.

Napoli-Sporting Lisbona: chi parlerà alla vigilia del match

La gara con lo Sporting, pertanto, si preannuncia particolarmente delicata per il Napoli. Anche per questo motivo, nella consueta doppia conferenza stampa che si terrà alla vigilia, ad affiancare Conte ci sarà uno dei calciatori più esperti della rosa.

Pochi minuti, infatti, i partenopei hanno comunicato che il prescelto è Juan Jesus. A partire dalle 12:30 di domani, quindi, il difensore brasiliano, schierato dal 1′ con il Milan, siederà accanto al tecnico salentino nella sala conferenza dello stadio Maradona.

