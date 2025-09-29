Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: Manna al lavoro

Il direttore sportivo partenopeo è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte
Dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi subito sullo Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: non lasciarsi condizionare dal primo KO rimediato in campionato per poter ripartire al meglio in Champions League. Mercoledì sera, al Maradona, gli azzurri devono necessariamente vincere per rimettersi in carreggiata nella massima competizione continentale.
Battere i portoghesi permetterebbe agli uomini di Antonio Conte di attenuare la delusione per l’esito della partita di San Siro. Inoltre, fermerebbe sul nascere le polemiche scaturite dalla reazione stizzita di Kevin De Bruyne in occasione della sua sostituzione e da qualche scelta di formazione dell’allenatore salentino.
Napoli, l’obiettivo è Matheus Nunes del Manchester City
L’emergenza difensiva emersa nella gara con i rossoneri potrebbe spingere i campioni d’Italia in carica a tornare sul mercato già a gennaio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, i partenopei avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Matheus Nunez:
“Manna ha parlato con l’agente Jorge Mendes per il giocatore del City, che può giocare sia come terzino destro sia come centrocampista“.
La duttilità del nazionale portoghese, a segno nel 5-1 inflitto al Burnley dalla squadra di Pep Guardiola, non è sicuramente un aspetto da sottovalutare per il direttore sportivo Giovanni Manna. Con il suo arrivo, infatti, il Napoli inserirebbe in rosa un calciatore di indubbia qualità ed esperienza, che potrebbe rappresentare ben più di una semplice alternativa.
La trattativa, in ogni caso, è solo alle battute iniziali. Non sarà facile trovare l’accordo con i Citizens, che nell’estate del 2023 spesero la bellezza di 60 milioni di euro per acquistarlo dal Wolverhampton.
Cifre chiaramente fuori portate per i parametri del club campano, che conta sulla volontà di Matheus Nunes di avere più spazio anche in ottica Nazionale.