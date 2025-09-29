Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: Manna al lavoro

Il direttore sportivo partenopeo è già al lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte

Dimenticare la sconfitta contro il Milan e concentrarsi subito sullo Sporting Lisbona. L’obiettivo del Napoli è chiaro: non lasciarsi condizionare dal primo KO rimediato in campionato per poter ripartire al meglio in Champions League. Mercoledì sera, al Maradona, gli azzurri devono necessariamente vincere per rimettersi in carreggiata nella massima competizione continentale.

Battere i portoghesi permetterebbe agli uomini di Antonio Conte di attenuare la delusione per l’esito della partita di San Siro. Inoltre, fermerebbe sul nascere le polemiche scaturite dalla reazione stizzita di Kevin De Bruyne in occasione della sua sostituzione e da qualche scelta di formazione dell’allenatore salentino.

L’emergenza difensiva emersa nella gara con i rossoneri potrebbe spingere i campioni d’Italia in carica a tornare sul mercato già a gennaio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, i partenopei avrebbe chiesto informazioni al Manchester City per Matheus Nunez:

“Manna ha parlato con l’agente Jorge Mendes per il giocatore del City, che può giocare sia come terzino destro sia come centrocampista“.