Napoli, Manna punta il talento classe 2004: è una stellina della Bundesliga

Il team mercato degli azzurri non si ferma mai: tra una finestra di mercato e l’altra, siamo nel vivo della fase di valutazione di molteplici profili.

Il Napoli ha concluso la finestra di calciomercato estiva da vera e propria regina del mercato: tanti acquisti illustri e un blasone internazionale ancora maggiore, grazie anche alla vittoria del campionato di Serie A. Certamente l’operato societario è stato eccellente ma, chiaramente, il mercato non si ferma mai e le rose hanno bisogno di eventuali aggiornamenti e piccoli accorgimenti per accontentare i propri allenatori.

Napoli su Damar: Manna mostra interesse

Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il Napoli ha messo gli occhi su Muhammed Damar, centrocampista classe 2004 di proprietà dell’Hoffenheim. Al momento si tratta di mero interesse e di una semplice fase di osservazione da parte degli azzurri. Dunque, non sono previste azioni concrete da parte del Napoli al momento, in attesa di delucidazioni future a riguardo.

Sin qui non è ancora riuscito a conquistare la titolarità con la maglia del club tedesco, ma si sta giocando le sue carte in occasione degli spezzoni concessogli dal suo allenatore, Christian Ilzer: per lui sin qui 37′ in Bundesliga e 12′ in DFB Pokal, la coppa di Germania, dove ha realizzato anche un assist in occasione dello 0-4 maturato contro il Rostock, club di terza serie.

Chi è Damar

Nato il 9 aprile 2004, Damar ha già vissuto una carriera calcistica non indifferente, indossando le casacche di alcuni tra i club più prestigiosi del calcio tedesco. Nato calcisticamente nello Schoneberg, club suburbano di Berlino, ha vissuto le prime esperienze in club come l’Herta Zehlendorf e l’Herta Berlino. Tuttavia, la sua carriera ha preso il volo a partire dal 2020, quando è passato all’Eintracht Francoforte.

Dopo due ottime stagioni con l’u19, Damar è passato all’Hoffenheim, che gli ha sempre dato molta fiducia: il suo debutto nel professionismo avviene a poco più di 18 anni, nel 2022/23, dove si alterna tra prima e seconda squadra.

Da quel momento in poi, due prestiti importanti per acquisire fiducia nei propri mezzi e accumulare minuti: prima all’Hannover e poi all’Elvsberg, dove ha realizzato 9 gol e 5 assist in 33 presenze. Ora, torna all’Hoffenheim da calciatore maturo (ma con enormi margini di crescita) e volenteroso di dire la sua.