De Bruyne, arriva una magra “consolazione”: ha già raggiunto un record con il Napoli

Nonostante l’amarezza per la sostituzione e per la sconfitta al termine del match, Kevin De Bruyne può consolarsi con un nuovo record

Il Napoli cade contro il Milan, e per la prima volta in stagione in Serie A non arrivano i tre punti. I tifosi azzurri si aspettavano un risultato diverso rispetto al 2-1 maturato nei 90 minuti di gioco in quel San Siro. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio i rossoneri erano già avanti e questo ha complicato di molto i piani degli uomini di Antonio Conte.

Poi, il raddoppio di Christian Pulisic alla mezz’ora ha spezzato le gambe agli azzurri. Nella ripresa, i Campioni d’Italia sono scesi in campo con un altro approccio, e hanno riacceso il match grazie al rigore segnato da Kevin De Bruyne. Quest’ultimo è stato sostituito da Conte, non prendendola benissimo per usare un eufemismo. Grande amarezza per il belga, dunque, sia per la propria prestazione che per il risultato finale. Nonostante tutto, il fuoriclasse ex City può consolarsi con un record stabilito nella serata di ieri.

Napoli, De Bruyne da record in Serie A: il record è incredibile

La sconfitta di San Siro ha lasciato l’amaro in bocca in casa Napoli. Uno dei protagonisti più attesi, Kevin De Bruyne, non ha brillato, ed ha perso il confronto con l’altro fuoriclasse Luka Modric. L’ex Manchester City ha lasciato il campo al minuto 72′, visibilmente deluso e amareggiato per la scelta di Conte. Nonostante tutto, il gol segnato nella ripresa del match di ieri sera gli è valso un’importante record.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga è diventato il primo centrocampista a segnare in tutte le sue prime tre trasferte in Serie A a partire dal 2000. Inoltre, solo tre calciatori ci erano riusciti sin qui: Piatek nel 2018, Klose nel 2011 e Zarate nel 2008.