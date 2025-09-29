Possibile “caso” De Bruyne? La risposta di Conte è stata netta: cosa succede ora con l’ex Manchester City

Il Napoli esce sconfitto da San Siro per 2-1, ma questo potrebbe non essere l’unico problema rimediato da Antonio Conte e i suoi ragazzi.

Ci si aspettava un Napoli diverso, almeno nell’approccio. Dopo soli 4′ minuti di gioco, il Milan era già avanti e questo ha complicato molto la situazione. Poi, il raddoppio di Pulisic che ha spezzato le gambe agli azzurri che però hanno riacceso il match grazie al rigore segnato da Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, però, è stato poco protagonista in campo, mentre al momento dell’uscita ha catturato e non poco l’attenzione dei presenti e non solo. Tale atteggiamento rischia di far nascere un vero e proprio caso.

Scoppia il caso De Bruyne? La risposta di Conte è stata netta

Sono ore molto calde in casa Napoli. La sconfitta contro il Milan fa male, forse più del previsto. Dinanzi agli azzurri, però, c’era un avversario tosto e soprattutto ben gestito da Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, son stati a tratti impeccabili conquistando così il primo posto in classifica proprio assieme agli azzurri.

La sconfitta di San Siro, però, desta più di una semplice preoccupazione in casa Napoli. A rubare la scena, infatti, non è stata solo la prestazione opaca nella prima mezz’ora, ma soprattutto quella di Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, oltre al rigore segnato, non ha brillato ed ha perso nettamente lo scontro con il suo collega Luka Modric.

Il belga, però, ha fatto parlare di sé e non poco al momento della sostituzione. L’ex Manchester City, infatti, ha lasciato il campo al minuto 72′ e da quel momento è calato il gelo su San Siro. L’atteggiamento di De Bruyne è stato fin da subito visibile: deluso e amareggiato per la scelta di Conte di toglierlo dal campo. Dopo il triplice fischio, però, l’allenatore azzurro è tornato sulla situazione e non ha fatto sconti citando tali parole

Mi auguro che De Bruyne era contrariato per il risultato, se era contrariato per altre cose ha preso la persona sbagliata”.

Poche parole, ma buone. Potrebbe esser riassunto così l’atteggiamento di Antonio Conte. Come sottolinea anche “Il Mattino” all’allenatore salenti alcuni atteggiamenti non piacciano, a prescindere dal nome che si porta sulla maglia.

De Bruyne deluso a San Siro: le possibili conseguenze

L’atteggiamento di Kevin De Bruyne non apre certamente un caso, almeno non adesso. Come giusto che sia, Antonio Conte ha voluto chiarire subito la situazione anche se il tutto è stato più complesso del previsto. Come riportato da “Il Mattino” in questi casi subentra un fattore chiave: l’esperienza. Sia De Bruyne che Conte hanno vissuto momenti “complessi”, motivo per il quale il tutto dovrebbe esser legato ad una semplice questione di campo.

Una cosa è certa: De Bruyne voleva incidere, o almeno voleva continuare a provarci. La cosa più importante sarà però reagire, discorso esteso al talento belga ma anche al resto del gruppo azzurro che dovrà subito cancellare la sconfitta a San Siro.