Milan-Napoli, Conte cambia modulo? La decisione dopo l’emergenza infortuni

Il tecnico dei partenopei starebbe realmente valutando un cambio modulo per l’emergenza infortuni? Ecco cosa filtra a poche ore dal big match di San Siro

Un Napoli in piena emergenza difensiva quello che si presenterà questa sera a Milano per il big match di questa quinta giornata di Serie A. Gli azzurri hanno perso per infortunio Buongiorno, Spinazzola e Olivera, che si sono aggiunti ai già assenti Rrahmani e Mazzocchi. Una pessima notizia per la capolista, che dovrà stringere i denti nella prima vera sfida di altissimo livello di questo campionato.

Il Milan arriverà alla gara con una rosa praticamente al completo e galvanizzato dai recenti successi. Dopo il passo falso della prima giornata, contro la Cremonese, la squadra di Allegri non ha più perso e non ha più incassato un singolo gol tra Serie A e Coppa Italia. Un rendimento significativo, che rende i rossoneri una delle potenziali antagoniste al titolo del Napoli.

Milan-Napoli, la scelta di Conte: come cambiano gli azzurri

Non il migliore dei modi, invece, per il Napoli, per arrivare a questa trasferta così ostica. Alla quinta giornata non si può parlare già di sfida scudetto, ma è chiaro che il match di San Siro potrà dare indicazioni importanti. In caso di pareggio, nulla cambierebbe in classifica, ma l’Inter avrebbe rosicchiato 2 punti. In caso di vittoria del Milan, si andrebbe automaticamente a inserire una nuova potente candidata per il titolo.

Un successo del Napoli, invece, allontanerebbe prepotentemente i rossoneri dalla corsa allo scudetto e ribadirebbe la forza degli azzurri in questa Serie A. In piena emergenza, Antonio Conte starebbe valutando di non cambiare nulla e di lasciare intatto il suo assetto tattico ormai consolidato.

Solito 4-1-4-1 dunque, con Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic, il capitano Di Lorenzo sulla destra, il debuttante Gutierrez a sinistra. Beukema e uno tra Juan Jesus e Marianucci al centro (ballottaggio aperto ndr), Lobotka davanti alla difesa. La solita linea a 4 dei “Fab Four” con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay e Hojlund in attacco.

Dall’altra parte, invece, Allegri dovrà sciogliere il dubbio offensivo, con il rientrante Leao, spesso decisivo contro il Napoli, che insidia Gimenez. Anche Nkunku scalpita, ma sarà difficile panchinare ancora Pulisic, sempre impattante. Gli azzurri dovranno correre ai ripari contro le pericolose frecce a disposizione di Max, che sa di avere una grossa chance per cambiare le sorti di questa Serie A.