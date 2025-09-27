Probabili formazioni Milan – Napoli, Marianucci insidia Beukema: chi è il favorito

Manca sempre meno alla prossima partita di campionato del Napoli, che dovrà affrontare il Milan a San Siro: tutte le ultime sulle probabili scelte di Max Allegri e Antonio Conte.

Il Napoli vuole continuare a vincere e convincere. Questo è lo stato d’animo della squadra Campione d’Italia in carica alla vigilia del big match contro il Milan, che potrebbe dire già molto in merito al possibile andamento della lotta Scudetto. Tale sfida è un ulteriore banco di prova per i partenopei, che cercheranno di mettere sul terreno di gioco tutta la loro personalità per mettere in difficoltà la compagine allenata dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il suo collega Antonio Conte, però, dovrà far fronte a diverse problematiche di formazione, con molte defezioni nel reparto difensivo, così come annunciato dallo stesso leccese nel corso della conferenza stampa odierna (clicca qui per leggere tutte le sue dichiarazioni). A questo punto, i sostenitori di fede azzurra si chiedono quali saranno le scelte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana in vista della sfida di domenica sera. I dubbi principali, per l’appunto, riguardano proprio il reparto arretrato, con un ballottaggio che sembra tenere banco in queste ore, ossia quello tra Sam Beukema e Luca Marianucci.

Verso Milan – Napoli: le ultime da Sky Sport sulla formazione

Quali saranno i calciatori che Antonio Conte sceglierà come titolari per la sfida contro il Milan? I tifosi del Napoli non vedono l’ora di scoprire le mosse dell’allenatore azzurro. A cercare di fare il punto della situazione è il portale di Sky Sport, che parla in particolare di un ballottaggio tra Sam Beukema e Luca Marianucci: quest’ultimo potrebbe fare il suo esordio con la maglia partenopea, ma le indicazioni danno l’ex Bologna in vantaggio.

Sulla sinistra, considerando le problematiche accusate da Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, dovrebbe esserci l’esordio di Miguel Gutierrez. In attacco, Rasmus Hojlund è pronto a scendere in campo dal primo minuto, ancora una volta, ai danni di Lorenzo Lucca.

Di seguito, le probabili scelte di Allegri e Conte:

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri

– Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri Napoli (4-1-4-1) – Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte

Nelle prossime ore, sicuramente, la situazione sarà ancora più chiara: in ogni caso, Conte si ritrova a gestire una situazione tutt’altro che ideale per quanto concerne la difesa.