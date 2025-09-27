Napoli, Conte in completa emergenza a San Siro: sono quattro i calciatori out contro il Milan

Sono ore delicatissime in casa Napoli. Il club azzurro, infatti, perde ben quattro uomini in vista dell’insidiosa trasferta di Milano.

Antonio Conte e il suo Napoli sono costretti a vivere un’emergenza totale in vista della sfida contro il Milan. Il big match di San Siro è molto importante, ma il tecnico azzurro dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave. Quest’ultimi, non saranno disponibili per la partita che andrà in scena domani sera alle ore 20.45.

Quattro azzurri saltano il Milan: emergenza totale in difesa per Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è costretto a fare i conti con alcune problematiche importantissime. Già durante la conferenza stampa odierna, il tecnico azzurro aveva anticipato alcune problematiche. Quest’ultime, erano legate alle assenze di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani per la trasferta di Milano.

In realtà, però, le problematiche sono molto più ampie. Come riportato da “Sky Sport” negli ultimissimi minuti, Antonio Conte avrebbe scelto di non convocare Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. I due azzurri avrebbero accusato un affaticamento muscolare e l’allenatore ha scelto di non rischiarli in vista della Champions League, ma partiranno ugualmente con la squadra.

Si tratta, quindi, dell’ennesima problematica per Antonio Conte e il suo Napoli. Il tecnico, infatti, sarà costretto a reinventarsi l’undici titolare in occasione dell’importante sfida contro il Milan in trasferta.