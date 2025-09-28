Milan-Napoli, affaticamento anche per Di Lorenzo: la decisione di Conte per il big match

In vista della sfida di questa sera, anche il capitano ha avvertito un affaticamento muscolare: arriva la decisione finale del mister leccese

È un Napoli in piena emergenza difensiva quello che si presenterà questa sera a San Siro per la sfida contro il Milan. Dopo gli infortuni di Mazzocchi, Rrahmani (slittato il suo rientro ndr) e Buongiorno, si sono fermati in settimana anche Olivera e Spinazzola.

I due terzini hanno avvertito un affaticamento muscolare e Antonio Conte non ha voluto rischiarli, data la sfida di Champions League di mercoledì dove mancheranno Di Lorenzo (per squalifica) e Marianucci (per esclusione dalle liste). Proprio il capitano degli azzurri avrebbe fortemente rischiato di dare forfait anche per il big match contro i rossoneri, complicando notevolmente le scelte dello stesso Conte.

Di Lorenzo, forfait per Milan-Napoli? Cosa filtra per San Siro

Secondo quanto riferito dal Mattino in un retroscena pubblicato nell’edizione odierna, anche Giovanni Di Lorenzo avrebbe riscontrato un problema muscolare durante la settimana di preparazione al super incontro di questa sera contro il Milan.

La sua eventuale assenza avrebbe messo nei guai il Napoli, che non avrebbe avuto a disposizione calciatori di ruolo da schierare nel ruolo di terzino destro. A quel punto, Conte avrebbe dovuto cambiare obbligatoriamente modulo, passando a una difesa a tre con Marianucci, Juan Jesus e Beukema e sfruttando Gutierrez come esterno a tutta fascia a sinistra, con Politano a fare lo stesso sulla destra.

Un 3-5-2 vecchio stile, che però non dovrebbe diventare la scelta finale per la sfida di questa sera. Di Lorenzo, conscio di non essere convocabile per la Champions, dopo il cartellino rosso di due settimane fa, ha stretto i denti. Vuole esserci per la trasferta di Milano e cercherà di guidare la squadra verso un successo che varrebbe già moltissimo in ottica scudetto.

Conte, chiaramente, valuterà le sue condizioni fino all’ultimo, ma la conferma sulla convocazione già dà segnali incoraggianti. Sul suo lato potrebbe agire il rientrante Leao, che già in passato ha dato non pochi problemi al capitano azzurro, da qui la richiesta a Politano di svolgere un lavoro di raddoppio costante per dare una mano al compagno non al meglio delle condizioni.