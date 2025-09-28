Spinazzola e Olivera, perché Conte non li ha voluti convocare: ecco quando potrebbero rientrare

I due terzini resteranno a Napoli dopo la decisione del mister leccese, che ha scelto di non convocarli per un motivo ben preciso. Intanto ci sono già novità per il rientro in campo

L’assenza di Spinazzola e Olivera per la gara contro il Milan si farà sentire. Nonostante Gutierrez sia pronto per partire dal primo minuto, esordire in maglia Napoli in una gara così delicata non è semplice e non può di certo aver reso felice Antonio Conte. Il tecnico leccese non ha vissuto una settimana facile nella preparazione al big match di questa sera, vedendo la sua difesa perdere ogni giorno un pezzo in più.

Dopo il ko di Buongiorno, che starà fuori almeno fino al ritorno dalla sosta, il 18 ottobre, anche Rrahmani avrebbe risentito un fastidio, che gli impedirà di tornare per la sfida contro il Milan. Il kosovaro sembrava pronto a ripartire dal primo minuto proprio a San Siro, ma in settimana qualcosa è andato storto. Anche per lui bisognerà attendere il rientro dalla pausa delle nazionali.

Spinazzola e Olivera out con il Milan: il motivo della scelta di Conte

La scelta di non convocare Spinazzola e Olivera non è casuale e non è legata solamente all’infortunio. O meglio, è chiaro che i due calciatori non partiranno per Milano proprio per il problema fisico che hanno avvertito in settimana, ma la scelta di Conte è mirata anche a una prospettiva futura. Più precisamente alla gara di Champions League contro lo Sporting.