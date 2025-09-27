Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Vice Di Lorenzo, non solo Juanlu: colpo da 25 milioni

Di Lorenzo saluta

La società azzurra lavora sul mercato, muovendosi con largo anticipo per trovare un sostituto all’altezza sulla fascia destra

Il calciomercato non finisce mai, e mentre gli uomini di Conte si concentrano in vista del big match contro il Milan, la dirigenza azzurra inizia già a muoversi per intavolare trattative: rinforzare la squadra è ancora possibile.

C’è un ruolo, su tutti in cui mancano pezzi: quello del terzino destro. Di Lorenzo resta il titolare indiscusso, ma ha bisogno di ricambi che convincano Conte più di Mazzocchi. E dopo la telenovela Juanlu, c’è un nome nuovo nei piani del DS Manna.

Napoli, nome nuovo sul mercato: Conte chiede il terzino

Il nome che inizia a comparire nelle liste azzurre, è quello di Marco Palestra, vent’anni da poco compiuti, di proprietà dell’Atalanta .Il club nerazzurro, che forgia talenti con facilità impressionante, ha scelto di prestarlo al Cagliari all’inizio della stagione. Ed è lì che ha iniziato a brillare.

Marco Palestra
Napoli, nome nuovo sul mercato: Conte chiede il terzino (LaPresse) – spazionapoli.it

Tre apparizioni, un assist , e improvvisamente gli occhi di mezza Serie A su di lui. Ma è il Napoli, secondo Repubblica a farsi avanti con più convinzione. Palestra sarebbe il tassello ideale per accontentare Antonio Conte: giovane ma con personalità, qualità tecniche, e tanta velocità.

Ma strapparlo ai nerazzurri, non sarà affatto una passeggiata: l’Atalanta lo considera un gioiello del vivaio. E, a complicare la situazione, c’è la concorrenza: in Italia, oltre al Napoli, c’è la Roma che tiene d’occhio la vicenda, pronta a inserirsi se l’opportunità si presenta.

Napoli, le cifre per arrivare a Palestra

La valutazione? Venticinque milioni, bonus inclusi. Ma se Palestra continua a crescere, e le premesse ci sono tutte, quel prezzo potrebbe schizzare alle stelle. E trattare con l’Atalanta non è mai facile, come dimostrato dal caso Lookman dell’ultima sessione di mercato.

Palestra
Napoli, le cifre per arrivare a Palestra (LaPresse) – spazionapoli.it

Una stagione da protagonista al Cagliari potrebbe far lievitare la cifra a numeri da capogiro, forse troppo alti. La Roma, dal canto suo, osserva e aspetta, pronta a sfruttare eventuali intoppi o cambiamenti di idee della dirigenza partenopea.

Per Palestra, è il momento della verità. Conte, che ha trasformato tanti giovani in stelle, sa che talenti come lui possono diventare preziosi. L’Atalanta lo sa altrettanto bene, e la trattativa prevede ostacoli non da poco. Intanto, il ragazzo continua a lavorare, consapevole di aver già conquistato le big italiane.

