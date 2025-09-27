Milan – Napoli, che sorpresa per i tifosi azzurri: la possibilità

Novità importantissima in vista del big match di San Siro: contro i rossoneri numeri sorprendenti

Domenica sera, sotto i riflettori di San Siro, Milan e Napoli si affronteranno per la quinta giornata di Serie A, in un duello che promette scintille e sorprese. Ma mentre le squadre si preparano sui campi di allenamento, un altro spettacolo si organizza in tribuna: quello dei tifosi.

E per i partenopei, la trasferta rossonera è un’avventura che, oltre alla passione, porta recentemente qualche intoppo burocratico. Sì, perché i biglietti per il settore ospiti sono ancora disponibili, ma non per tutti.

Napoli, novità per i tifosi in trasferta a San Siro

Questa volta, i numeri per i tifosi azzurri non saranno da record. Secondo stime attendibili, ci si aspetta l’arrivo di circa 3.000 fedelissimi del Napoli, un dato notevole ma non al massimo della capienza del terzo anello verde, che potrebbe ospitarne fino a 4.500.

Non è poco, perché tremila cuori pronti a spingere i loro ragazzi non sono pochi. Ma perché non di più? La risposta sta nelle regole ferree che selezionano duramente chi può unirsi alla partita. E qui entra in gioco la tessera del tifoso.

Ed è bene far luce sulla questione: la sfida sarà un possibile spareggio, seppur iniziale, per il primato. E servirà il miglior Napoli, ma anche i migliori tifosi, da sempre il dodicesimo uomo degli azzurri.

Tremila cuori partenopei a San Siro: biglietti ancora disponibili

La Gazzetta dello Sport chiarisce il regolamento: solo i tifosi del Napoli residenti in Campania possono accedere senza troppe storie. Per tutti gli altri, sparsi per l’Italia o oltre, la porta si spalanca solo se si ha in tasca la tessera del tifoso emessa proprio dal club azzurro.

I biglietti rimasti, sono dunque sul sito ufficiale o nei punti vendita autorizzati, pronti a essere accaparrati da chi ha già i requisiti in regola. Per i ritardatari con tessera, è l’occasione per non perdersi un match che potrebbe ridisegnare la classifica, con il Napoli a caccia di punti per non perdere il primato e il Milan che vuole accorciare davanti al suo pubblico.

Domenica, quando il fischio d’inizio partirà, il terzo anello verde non sarà al completo, ma vibrerà lo stesso. Perché i veri tifosi azzurri hanno già dimostrato che basta la loro voce per far sentire la squadra invincibile anche in campo avversario.