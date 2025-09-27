“Solo per chi guarda da fuori”, Buffon è netto sul Napoli di Conte

Milan-Napoli è ormai alle porte e gli occhi del mondo calcistico nostrano sono puntati su una sfida Conte-Allegri che promette scintille. A presentarla, ci ha pensato nientemeno che Gianluigi Buffon. Le parole.

Una cosa è certa: non sarà una partita per cuori deboli. Certo, è solo la 5° di campionato, ma potrebbe rappresentare la primissima sliding door di una stagione che si preannuncia lunga, complessa e difficile.

Il Milan è in forma smagliante, gli azzurri un po’ meno ma, quello che è certo, è che sarà battaglia. Per questo motivo, l’attesa cresce sempre di più e, per ingannarla, diversi addetti ai lavori hanno provato ad analizzare il match. Tra questi, spicca proprio il leggendario ex portiere.

Buffon sicuro: “Milan-Napoli? Ecco come andrà”

Una voce a dir poco leggendaria la sua, segnata da una conoscenza calcistica maturata in più di 1000 partite disputate tra club e nazionale. Chi meglio di lui avrebbe potuto presentare un match così importante? Di fatto, ecco cos’ha dichiarato nella lunga intervista rilasciata ala Gazzetta dello Sport:

“Mi aspettavo che il Napoli partisse così forte, ma non era per niente scontato. Poteva esserlo solo per chi guarda dall’esterno, visto che nel calcio è molto difficile riconfermarsi. Il Milan? Grazie ad Allegri lo consideravo nei primi 3 posti e la mia sensazione si sta avverando”.

Interrogato sul match di domenica sera, ha espresso una sentenza piuttosto netta:

“Ci sarà tanto equilibrio e pochi gol. Sono due squadre molto solide, nonostante i 2 gol subiti rispettivamente contro Pisa e Cremonese. Queto non significa che il match non sarà avvincente”.

Ancora Buffon: “De Bruyne e Modric? Ecco cosa ne penso”

Ovviamente, Milan-Napoli sarà anche la contrapposizione tra due campioni di livello assoluto, sulla scia dei grandi match che hanno segnato gli anni 80. Due patrimoni per il nostro campionato, che può godersi le giocate e la tecnica sopraffina di due centrocampisti che hanno segnato una generazione. Lo stesso Buffon, ci ha tenuto a dire la sua:

“Modric e De Bruyne? Due campioni assoluti. Sono felice che Luka stia giocando bene perché ci conosciamo e comprendo la sua scelta di cambiare campionato nonostante l’età avanzata. Lo dico: con una partita a settimana, sono certo che farà benissimo”.

Insomma, le parole del capo-delegazione della Nazionale rispecchiano l’importanza e la complessità di questo match. Match a cui gli azzurri non dovranno farsi trovare impreparati, nonostante le defezioni in difesa e un clima sicuramente ostile. Sarà una partita bellissima, e il Napoli è chiamato a dare il massimo. Siamo sicuri che Conte lo sappia e saprà tenere la barra dritta. Come al solito.