Napoli, emergenza difesa col Milan: Conte lo deve far debuttare

Il big match di San Siro contro il Milan è ormai alle porte e il Napoli ci arriva leggermente acciaccato. Proprio per questo motivo, Antonio Conte sarà costretto ad una scelta inedita. I dettagli.

Le prime uscite stagionali del Napoli hanno mostrato una squadra solida, grintosa e persino sprazzi di bel gioco. Tuttavia, non sono mancate distrazioni, soprattutto contro Fiorentina e Pisa, che sarebbero potute costare caro.

A San Siro contro il Milan, suddette distrazioni non sono ammesse: tutti sono chiamati a dare il massimo, senza scuse. Per quanto riguarda le scelte di Conte, alcune, purtroppo, potrebbero essere obbligate.

Milan-Napoli, ecco la scelta di Conte

La situazione in difesa è abbastanza preoccupante: Rrahmani non ha ancora smaltito del tutto l’infortunio rimediato in Nazionale e Buongiorno si rivedrà direttamente dopo la sosta. Un brutto colpo, considerata l’importanza del match. Quindi, come sarà assortita la difesa a San Siro?

A questo punto la scelta Beukema-Juan Jesus apparrebbe scontata. Tuttavia, secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, Antonio Conte potrebbe decidere addirittura di far debuttare Luca Marianucci. Se così fosse, la scelta rappresenterebbe un autentico attestato di fiducia per il classe ’04, che giocherebbe così il suo primo match in maglia azzurra. Staremo a vedere.