De Bruyne, l’ex Napoli lancia una sentenza netta: l’ha detto davvero

In attesa della gara di domenica tra Milan e Napoli bisogna segnalare una sentenza su uno dei giocatori più attesi di questa sfida: Kevin De Bruyne.
Dopo aver battuto il Pisa, dunque, il Napoli giocherà domenica sera contro il Milan. Questa gara, visto che siamo ancora alla quinta giornata del campionato, non sarà decisiva per la lotta scudetto, ma sicuramente può dire tantissimo sul momento sia dei rossoneri che dei campioni d’Italia in carica.
Tra i giocatori più attesi della sfida dello Stadio San Siro, ovviamente, bisogna inserire Kevin De Bruyne. Tuttavia, proprio sul centrocampista belga bisogna registrare una sentenza di un ex azzurro che ha sorpreso un po’ tutti.
Napoli, un giocatore partenopeo ha parlato di De Bruyne
Emanuele Giaccherini, ex giocatore del Napoli, ha parlato così di De Bruyne a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:
“Lo vedo fuori dai meccanismi. Questo perché, secondo il mio parere, non è riuscito a trovare ancora quella posizione in campo che gli permetterbbe di tornare il grandissimo uomo assist visto a Manchester”.
L’ex calciatore ha poi continuato così il suo intervento:
“De Bruyne deve essere il raccordo tra il centrocampo e l’attaccante. Questo gli permetterebbe di trovare la giocata giusta per poter incidere su una gara solo come lui sa fare”.