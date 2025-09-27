Home ->

Occhio Napoli, Allegri ha scelto su Leao: Milan agguerrito

Il tecnico rossonero potrebbe sorprendere nella formazione anti-Napoli: la scelta sul portoghese è stata presa

Domani sera, per la quinta giornata di Serie A, Milan e Napoli si sfideranno in una partita che potrebbe essere già significativa in ottica Scudetto. Due squadre affamate di punti e fiducia, guidate da allenatori che non amano lasciare nulla al caso.

Ma a catturare l’attenzione, in questi giorni, è la formazione rossonera, con una sorpresa che sta già facendo parlare: Rafa Leao, il gioiello portoghese, potrebbe essere la carta vincente di Allegri.

Leao, titolare o in panchina? Allegri e la scelta strategica

Massimiliano Allegri, stratega e pragmatico, sembra avere le idee chiare, e la sua scelta potrebbe essere, come spesso accade, quella più intelligente. Partiamo da un fattore decisivo: la notizia degli ultimi giorni è il rientro di Leao, anche se non al 100%.

Leao, titolare o in panchina? Allegri e la scelta strategica (LaPresse) – spazionapoli.it

Dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box, il numero 10 è pronto a tornare, ma secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe deciso di gestirlo con cautela. Dovrebbe, dunque, partire dalla panchina.

Una mossa che potrebbe inizialmente spiazzare i tifosi, ma che rivela la fiducia del tecnico in altre frecce del suo attacco. La partita di San Siro, dopotutto, non è un momento per azzardare: serve concretezza, e Allegri lo sa, ma anche calma visto che manca una gran fetta di campionato.

Allegri senza Leao: la probabile formazione dei rossoneri

Dopo la decisione di Leao, per Allegri è tempo di scegliere anche per i reparti arretrati. Tra i pali, Mike Maignan tornerà in porta, con Tomori, Gabbia e Pavlovic che formeranno un terzetto pronto a sfidare l’attacco azzurro.

Allegri senza Leao: la probabile formazione dei rossoneri (LaPresse) – spazionapoli.it

A centrocampo, il Milan si affiderà a Modric, con la sua classe intramontabile: sarà il faro della squadra, mentre Rabiot e Fofana daranno qualità e quantità. In attacco, però, si accende la vera curiosità: senza Leao dal primo minuto, Allegri punterà quasi sicuramente su Santiago Gimenez e Christian Pulisic.

Il messicano, in difficoltà dal punto di vista realizzativo da quando si è trasferito a Milano, ha il compito di tornare ad essere il bomber che ha convinto la dirigenza rossonera. Pulisic, invece, con la sua imprevedibilità, cercherà di scardinare la difesa azzurra. Occhio, però, anche a Loftus-Cheek e Nkunku, che scalpitano in panchina.

Per i rossoneri, sarà dunque più di una partita: è una chance per mandare un messaggio al campionato. E senza Leao, servirà la pazienza di cui mister Allegri è, da sempre, un esperto.

