Attento Napoli, guanto di sfida dal Milan: avviso che non lascia dubbi

Per il Napoli è arrivato un avviso importate da parte del Milan.

Per il Napoli campione d’Italia è arrivato il momento dalla prima sfida ‘scudetto’ della stagione. Gli uomini di Antonio Conte sono attesi domenica sera dal big match contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri.

I rossoneri, dopo il ko rimediato nel primo turno di campionato contro la Cremonese, hanno sia vinto che convinto nelle tre gare successive. Nell’ambiente Milan, dunque, c’è molto entusiasmo. A dimostrazione di ciò sono arrivate delle dichiarazioni che non lasciano dubbi.

Milan-Napoli, le dichiarazioni di un rossonero sono nette

Ruben Loftus-Cheek, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘CBS’, ha infatti parlato così:

“Allegri ha portato nell’ambiente sia grande energia che entusiasmo. Tutto questo è sempre positivo. Ora siamo molto più compatti in campo e abbiamo la priorità di non subire gol. Adesso pensiamo solo al Napoli. Dopo vedremo dove possiamo arrivare. La Serie A è un campionato davvero competitivo. Ogni gara è davvero difficile. Devi essere sempre concentrato, altrimenti rischi. L’abbiamo capito subito alla prima giornata contro la Cremonese”.

Il centrocampista del Milan ha poi concluso il suo intervento: