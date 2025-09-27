Napoli, De Laurentiis a tutto tondo: dal Milan alla lotta scudetto

Il Napoli è atteso da una stagione complessa e, a partire dal big match di domenica sera contro il Milan, sono tutti chiamati a dare il massimo. Lo sa bene De Laurentiis, che ha così presentato la partita e il momento degli azzurri.

I 2 scudetti vinti in soli 3 anni hanno sicuramente collocato il Napoli in una posizione di vantaggio raramente sperimentata prima d’ora e, la faraonica campagna acquisti, non ha fatto altro che aumentare questa percezione.

Lo sanno i tifosi partenopei e, purtroppo, lo sanno anche gli avversari che, mai come quest’anno, sono ancora più determinati a strappare lo scettro agli azzurri. Niente panico, ci ha pensato De Laurentiis in persona ad analizzare la situazione.

De Laurentiis sicuro: “Ecco chi è l’anti-Napoli”

Indubbiamente, una grossa fetta di merito va data anche anche al presidente che, conscio dei suoi errori, ha subito rimesso squadra e ambiente nella giusta carreggiata. Un De Laurentiis pacato e sicuro di sé, quello intervistato dalla Gazzetta dello Sport a margine della 4° edizione del Capalbio Film Festival. Ecco le sue parole:

“Anti-Napoli? Ovviamente, le solite big del Nord a cui aggiungerei l’Atalanta e la Roma, che si è rinforzata molto con Gasperini. Il campionato sarà molto avvincente. Col Milan la vedo bene, io tifo sempre per me stesso e poi vinca il migliore”.

Interrogato sulle lacune che ha mostrato il Napoli in questo inizio di stagione, il patron ha risposto serafico:

“Tutte le squadre hanno qualcosa da sistemare, soprattutto quando ci sono 9 giocatori da integrare. Il calcio è uno sport di gruppo e non va dimenticato. Gara col Pisa? Faccio i complimenti a loro, l’AD dei toscani viene dal cinema ed è un mio grande amico”.

Infine, un passaggio sul successo di “Ag4in”: