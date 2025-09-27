Napoli Primavera, altro ko per i ragazzi di mister Rocco: è crisi

Altra batosta per gli azzurrini: sconfitta pesante in campionato, inizio deludente per il mister dei partenopei
Mentre la prima squadra del Napoli si prepara a scendere in campo per il big match di domani sera contro il Milan a San Siro, i giovani della Primavera azzurra hanno appena vissuto l’ennesima giornata da dimenticare.
Sul campo del Cesena, nel match valevole per la sesta giornata di Primavera 1, gli azzurri di mister Rocco sono stati travolti 3-0.
Crisi nera per gli azzurrini: sesto ko consecutivo
Il match si mette subito in salita per il Napoli. Al 6’ Rossetti trasforma un rigore, gelando gli azzurri. Al 15’ Tosku raddoppia con una grande azione personale sulla sinistra, evidenziando ancora le fragilità difensive dei ragazzi di Rocco.
Il Napoli prova a reagire, ma nella ripresa gli azzurri mancano di lucidità sotto porta. Il Cesena, invece, non perdona: Wade, entrato al 61’, completa il tris al 90’, sigillando una vittoria pesantissima per prestazione e risultato.
Per i ragazzi di Rocco, ora, serve una scossa: mercoledì arriva lo Sporting Lisbona, dopo la sconfitta al debutto col Manchester City per 2-0. Ed è tempo di rialzarsi, per evitare il settimo ko consecutivo che complicherebbe anche i piani europei.