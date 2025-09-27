Home ->

Milan – Napoli: l’azzurro vuole mettere in difficoltà Conte

di
Napoli esultanza di gruppo

Il tecnico azzurro ha ancora qualche dubbio: nel big match di San Siro servirà il miglior undici possibile

Dopo un avvio di stagione in salita, fatto di panchine, adattamenti tattici e qualche critica di troppo, Lorenzo Lucca si è sbloccato. Il centravanti italiano, ha infatti messo a segno il suo primo gol con la maglia azzurra contro il Pisa, suo ex club.

Presenza fisica, sponde intelligenti, e una fame ritrovata. E ora, con il big match contro il Milan all’orizzonte, il ballottaggio in attacco è più aperto che mai.

Milan – Napoli, la scelta di Conte sul centravanti

Il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato il pensiero di Conte: per ora, la fiducia va a Rasmus Hojlund, il danese che si è imposto come punto fermo dell’attacco partenopeo.

Hojlund con Conte
Milan – Napoli, la scelta di Conte sul centravanti (LaPresse) – spazionapoli.it

Alle sue spalle, però, Lucca scalpita. Il suo gol ha spostato gli equilibri, e probabilmente riuscirà a ritagliarsi il suo spazio a gara in corso. Un centravanti galvanizzato, che sente il profumo di una chance importante, è un’arma in più che un allenatore come Conte non può ignorare.

Titolare o no, una cosa è certa: il Napoli, dopo le difficoltà previste post infortunio di Lukaku, ha due bomber all’altezza.

Laura Bisogno

