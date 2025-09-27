Napoli, dal Milan all’Inter: può esserci un doppio addio

Nonostante siamo agli inizi del campionato, il calciomercato non dorme mai. In tal senso, spunta una clamorosa trattativa di mercato che vede coinvolte il Napoli e le due compagini meneghine.

L’asse Napoli-Milano sembrerebbe pronto a riscaldarsi e, questa volta, per motivi extra-campo. Infatti, nonostante la rivalità in campionato, le società sarebbero pronte ad aprire un clamoroso dialogo di mercato.

Dunque, sia l’Inter che il Milan sarebbero pronte a mettere scena il più classico dei derby di mercato, con il Napoli coinvolto direttamente nelle trattative. I dettagli.

L’Inter pensa a un big azzurro: i dettagli

Quello tra Napoli e Inter è un asse che non è mai stato è particolarmente attivo negli ultimi anni, ma potrebbe accendersi in maniera clamorosa e inaspettata la prossima sessione estiva di calciomercato. Al centro delle attenzioni meneghine, un protagonista assoluto della storia recente azzurra e degli ultimi 2 Scudetti.

Spesso criticato, ma altrettanto spesso decisivo, mi riferisco ovviamente ad Alex Meret. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, l’Inter e Sommer potrebbero separarsi e uno dei nomi attenzionati dal board nerazzurro sarebbe proprio quello del portiere friulano in forza al Napoli.

Milan, per i pali spunta un ex Napoli

Oltre al già citato Meret, il derby di Milano sarebbe pronto ad accendersi anche per un ex azzurro. Infatti, entrambe le compagini avrebbero messo gli occhi su Elia Caprile. Il classe ’01 è un portiere di livello assoluto e non è un caso che faccia così tanta gola a due big di questo calibro. Per ora, nessuna trattativa ufficiale, ma il mercato dei portieri si preannuncia già entusiasmante.

Per quanto riguarda la questione Meret, al netto di un fisiologico termine del suo ciclo in azzurro, ci sono diversi motivi che porterebbero alla separazione. Prima di tutto, come già accennato prima, una parte della piazza partenopea non hai mai effettivamente apprezzato Alex, nonostante il suo essere spesso decisivo.

Oltre a questo, l’arrivo di Milinkovic-Savic sembrerebbe aver stravolto le gerarchie prestabilite. Emblematica l’affermazione di Conte nel pre-partita del match contro il City, dove spiegava la titolarità del serbo come una vera e propria scelta tecnica. Vedremo come andrà a finire. Sta di fatto, che Alex Meret rimarrà per sempre il portiere degli ultimi 2, storici tricolori partenopei.