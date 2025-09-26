Meret al centro delle critiche? Arrivano difese ed elogi per lui: parole al miele per il portiere

Sono prontamente arrivate le difese ed elogi per le prestazioni di Meret, spesso e volentieri al centro di critiche e polemiche

Alex Meret, portiere azzurro e di due Scudetti, è come sempre al centro di diverse critiche, anche se ha salvato gli azzurri in più di un’occasione nell’ultima sfida contro il Pisa. Quest’anno il portiere italiano non sembra essere titolare certo, vista anche la concorrenza con Milinkovic-Savic.

L’estremo difensore arrivato dal Torino metterà sicuramente in serie difficoltà Antonio Conte con le scelte di formazione, ma il tecnico su questo si è già espresso. In base all’avversario, si sceglierà il portiere titolare. Sono però arrivati grandissimi elogi per Meret, ora ancor di più galvanizzato.

Difese ed elogi a Meret: “Miglior portiere in Italia”, le parole

Il portiere del Napoli può sicuramente sorridere a seguito di un’intervista che lo vede coinvolto a pieno. Meret infatti è stato elogiato da un suo ex collega, che stravede per il classe ’97.

“Meret è il portiere che più incarna il mio ideale stilistico. A Napoli purtroppo viene sempre messo in discussione, nonostante è stato vero protagonista dei due Scudetti vinti. Questo è davvero incredibile: tecnicamente è il portiere più forte che abbiamo in Italia” – afferma Nando Orsi, ex portiere, al FestivalDelCalcioItaliano.

Meret può sicuramente ritenersi soddisfatto di queste parole pronunciate da Orsi, con ora l’occasione di continuare a sorprendere e difendere il proprio posto da titolare.