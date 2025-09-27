Napoli, Allegri è sicuro in conferenza: Conte avvertito

L’allenatore rossonero, durante la conferenza stampa pre partita, si è espresso senza filtri sul match

Tutto pronto per il big match di domani sera tra Milan e Napoli. Alla vigilia della partita, mister Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa.

Presso il centro sportivo di Milanello, il tecnico si è lasciato andare a dichiarazioni nette sull’incontro e sull’avversario di domani.

“Conte favorito, ma…”: Allegri lancia la sfida in conferenza

Il primo pensiero di Allegri va a Rafa Leao, il fuoriclasse che tiene in ansia i tifosi rossoneri. “Leao è recuperato e sarà a disposizione ma ha fatto due mezzi allenamenti con noi ed è fermo da 45 giorni facendo solo differenziato”, lasciando intendere che partirà dalla panchina.

Ma il focus non è solo su Leao. Il tecnico ha speso parole di stima per il Napoli: “Credo che il Napoli sia ancora la favorita per lo scudetto, e il Milan in casa a settembre contro di loro ha sempre perso…”, ha sottolineato, forse, con un pizzico di scaramanzia.

“Posso dire che la società ha operato bene sul mercato con un mix tra esperti e giovani. Pensiamo solo a noi stessi” ha poi aggiunto, sottolineando l’obiettivo stagionale: un posto in Champions, con la consapevolezza che il cammino è lungo e insidioso.

Conte vs Allegri: sfida nella sfida a San Siro

Alla domanda su cosa renda difficile affrontare il Napoli, Allegri non ha esitato: “Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Hanno vinto il titolo, hanno fatto un mercato importante… sono i favoriti per lo Scudetto”. E ancora: “Le squadre di Antonio sono organizzate, concedono poco. Me lo ricordo così alla Juve, all’Inter e anche al Napoli”.

Ma il tecnico rossonero non si lascia intimorire, anzi: “Domani sarà un big match, noi lavoriamo per arrivare a giocare la Champions. Preferisco giocare ogni 3 giorni che preparare solo il campionato”. E sul confronto diretto con Conte? Allegri resta diplomatico, ma non senza un pizzico di ironia: “Un giocatore si diverte ad essere allenato più da lui o da me? Non saprei… Ho grande rispetto di Antonio, ognuno ha il suo carattere”.

Insomma, nonostante non ci sia stato nessun contatto recente tra i due, come ha chiarito lo stesso Max in conferenza, il rispetto è evidente. Conte, però, è avvertito: il Milan non parte battuto.