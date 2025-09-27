Milan – Napoli, Conte non può farci nulla: che scossone

Per la gara contro il Milan, di fatto, Antonio Conte è costretto a compiere uno scossone nel suo Napoli.
Dopo aver vinto le prime quattro giornate di campionato, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé il primo vero big match della stagione. I partenopei, esattamente alle ore 20.45, i partenopei giocheranno infatti allo Stadio San Siro contro il Milan.
Per il Napoli, ovviamente, la gara contro gli uomini di Massimiliano Allegri sarà molto difficile, considerando inoltre l’ottimo momento dei rossoneri. Antonio Conte, tra l’altro, è costretto a compiere un vero e proprio scossone.
Milan-Napoli, Conte non può rischiare: scossone tra le fila azzurre
Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Amir Rrahmani non sarà schierato titolare contro il Milan. Il kosovaro sembrava recuperato al 100%, ma l’allenamento di ieri ha portato Conte a decidere di non rischiarlo.
Amir Rrahmani, dunque, potrebbe tornare in campo per la sfida di Champions League di mercoledì sera contro lo Sporting CP. Tuttavia, ovviamente, le sue condizioni saranno monitorate fino all’ultimo. La coppia centrale difensiva, dunque, dovrebbe essere quella composta da Beukema e Juan Jesus, con Marianucci che scalpita.