Milan – Napoli, ennesima “insidia” per Conte e i suoi: accadrà a San Siro

Un match che già fa parlare di sé prima ancora che le due squadre scendano in campo. Un’ultima notizia che interessa anche il tecnico campione d’Italia.

Manca sempre meno all’atteso big match tra Napoli e Milan. Tra poco più di 24 ore si accenderanno le luci di San Siro in una sfida che dirà già tanto per il futuro di entrambe le squadre. Squadre che arrivano più in forma che mai.

Gli azzurri vogliono confermare la vetta solitaria, portando a 15 i punti in cinque partite; i rossoneri hanno intenzione di non far scappare i campioni d’Italia, con la voglia di mettere il bastone tra le ruote. E proprio il Diavolo potrà contare su un altro fattore, che darà fastidio agli uomini di Conte.

La Curva Sud rossonera torna a tifare: il comunicato ufficiale

Come se non bastassero già i 72mila tifosi pronti a spingere il Milan verso la vittoria, ora è arrivato anche il cominciato ufficiale della parte organizzativa della Curva Sud (“Banditi Curva Sud Milano”), con il loro ritorno allo Stadio e la voglia di infuocare il match a suon di cori, dopo lo stop imposto dalla società rossonera nella prime uscite stagionali.

Un match che già di per sé sarà difficile per gli azzurri vista la forza dell’avversario e i tanti assenti, ma che adesso si complica ulteriormente dopo questa dichiarazione importante. Il Napoli invece sarà “solo”, dettato anche dal divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania.

I partenopei ci saranno, ma solo in piccola parte con 3000 tifosi pronti a farsi sentire. Ma Conte, ora, dovrà tenere in considerazione anche la spinta della parte più calda dello Stadio San Siro.

https://www.instagram.com/p/DPHEmOiCCsP/?img_index=2