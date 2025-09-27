Milan -Napoli, colpo di scena Conte sulla formazione: la scelta

Per la sfida tra il Milan ed il Napoli bisogna segnalare una decisione presa di Antonio Conte.
Dopo aver vinto le prime quattro giornate di campionato, dunque, il Napoli è atteso da vero e proprio big match. Domenica sera, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio San Siro per giocare contro una delle squadre più in forma in questo momento del campionato: il Milan di Massimiliano Allegri.
Questa partita, ovviamente, non sarà decisiva per la lotta scudetto, ma potrebbe comunque diventare molto significativa. Proprio per questa gara così importante, di fatto, tra le fila del Napoli bisogna segnalare un importantissimo colpo di scena.
Milan-Napoli, ecco la formazione scelta da Conte
Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, a differenza di quanto previsto in questi ultimi giorni, Antonio Conte al centro della difesa del suo Napoli dovrebbe schierare di nuovo Sam Beukema e non Amir Rrahmani. Il kosovaro, uno dei pretoriani del tecnico salentino, è sì tornato dall’infortunio, ma dovrebbe sedersi in panchina.
Mentre per il resto Antonio Conte dovrebbe confermare quella che, al netto del continuo dualismo tra Alex Meret e Milinkovic-Savic, è la sua formazione titolare. Ma andiamo a vedere quelli che dovrebbe essere gli undici titolare del Napoli nella sfida contro il Milan:
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund