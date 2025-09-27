Leao torna in campo? Allegri è chiaro in conferenza: cosa accadrà contro il Napoli

Cresce l’attesa per il big match tra Napoli e Milan. Intanto il tecnico rossonero ha sciolto un primo dubbio legato al portoghese.

Domani sera si accederanno i riflettori su San Siro, in quello che sarà il primo vero test in campionato per gli azzurri. È ancora presto da poter dire “sfida scudetto“, eppure dà l’impressione di esserla a tutti gli effetti.

Un Napoli che arriva a punteggio pieno, in vetta solitaria e che vorrà confermare il successo anche al Meazza, per mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Tra queste c’è sicuramente il Milan che, escluso il brutto esordio contro la Cremonese, si è ripresa alla grande, collezionando 4 successi di fila tra campionato e Coppa Italia.

Il tutto nonostante l’assenza di uno dei big di questa squadra, Rafael Leao. E proprio sul portoghese, che Allegri ha sciolto un importante dubbio alla vigilia del match.

Leao torna a disposizione, ma sarà titolare? Le parole di Allegri

Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida in forma, ma con parecchi dubbi di formazione. Conte deve ancora decidere la sua linea difensiva con l’incertezza legata a Rrahmani, mentre Allegri è ancora alle prese con il “caso Leao”.

Il portoghese non ha ancora debuttato in campionato a causa di quell’infortunio di metà agosto contro il Bari in Coppa Italia. Un infortunio che non doveva preoccupare e che invece ha tenuto il 10 rossonero fermo quasi due mesi. Ora, però, è tornato ed Allegri in conferenza stampa ha parlato della sua condizione e di come ha intenzione si usarlo. Di seguito le sue parole:

“Leao è recuperato e sarà a disposizione ma ha fatto due mezzi allenamenti con noi ed è fermo da 45 giorni facendo solo differenziato”.

Sarò dunque difficile vederlo dall’inizio, ma Allegri avrà sicuramente un’arma in più da sfruttare in caso di emergenza.