Pazza idea Napoli, un calciatore del Milan poteva essere azzurro: il retroscena di mercato!

Un clamoroso retroscena di mercato fa chiarezza sull’interesse del Napoli per un calciatore del Milan. L’affare poteva evolversi

Domenica sera andrà in scena la sfida tra Milan e Napoli allo stadio ‘San Siro‘, con i padroni di casa intenzionati a fermare la capolista guidata da Antonio Conte.

Gli azzurri arrivano galvanizzati da un avvio di campionato strepitoso per risultati, anche se con prestazioni magari non brillanti. Di mezzo c’è la sconfitta di Manchester, ma che comunque ha portato con sé consapevolezza di essere forti.

Napoli, retroscena di mercato: ecco il calciatore che poteva vestire l’azzurro

Il calciomercato in casa Napoli ha sicuramente portato i frutti sperati, con la società che ha accontentato le richieste di Conte. La rosa attuale è ora ben strutturata per affrontare al meglio la stagione. Un clamoroso retroscena di mercato però sta facendo molto parlare.

Stando a quanto rivelato da TMW, Adrien Rabiot era molto apprezzato dal Napoli. Gli azzurri hanno poi preso altre decisioni per via dell’infortunio rimediato da Romelu Lukaku in amichevole, contro l’Olympiacos.

I soldi infatti sono stati investiti per Rasmus Hojlund, con gli azzurri che poi per il centrocampo hanno optato per il ritorno di Eljif Elmas.