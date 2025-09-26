Hojlund e la dichiarazione a sorpresa su McTominay: “L’ho ritrovato così a Napoli”: l’annuncio è netto

Rasmus Hojlund, ormai già protagonista in casa Napoli, si è lasciato andare ad una lunga intervista dove ha parlando del suo nuovo club, degli obiettivi e soprattutto dei suoi compagni.

Fin dai primissimi accostamenti di Rasmus Hojlund al Napoli, in tanti hanno gioito al solo pensiero di rivedere il danese in campo assieme a Scott McTominay. Quest’ultimo, assoluto protagonista nella stagione dello Scudetto, conosce bene l’ex Atalanta vista l’esperienza condivisa al Manchester United. A tal proposito, proprio l’ex giocatore dei Red Evils ha parlato del suo amico scozzese, svelando importanti dettagli e non solo.

Hojlund: “McTominay? Voglio ripetere il suo percorso in Italia”

Rasmus Hojlund non ha di certo bisogno di presentazioni. Ciò nonostante, però, il neo acquisto del Napoli si è “presentato” alla stampa e ai tifosi grazie ad un’intervista ai microfoni de “La Repubblica”. I temi analizzati son stati tanti, ma a catturare l’attenzione è stato un passaggio cruciale legato a Scott McTominay. Ecco l’annuncio dell’attaccante danese.

“Ho ritrovato Scott in due modi diversi: nella vita è sempre il bravo ragazzo, simpatico. In campo, però, sono cambiate molte cose. Posso affermare che è cresciuto tantissimo giocando in Italia. Non a caso, il mio obiettivo è proprio quello di ripetere il suo percorso”.

Rasmus Hojlund, quindi, oltre a parlare del Napoli ha pensato di elogiare anche un suo collega/amico al dì fuori del rettangolo verde. Tali rapporti umani, ovviamente, incidono anche sul terreno di gioco, dove in casa Napoli si è ormai formata una sorta di “familiarità” che accompagnerà i calciatori durante tutto l’arco della stagione.