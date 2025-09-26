Napoli, Politano è una sentenza: c’è un dato che fa ben sperare i tifosi in vista del Milan!

L’esterno azzurro si è confermato come uno dei migliori giocatori della rosa in questo avvio di stagione: in vista del prossimo impegno i numeri sono dalla sua.

Matteo Politano è ormai un leader a 360 gradi di questo Napoli. Oltre all’ottimo impatto offensivo, dove è diventato un assistman letale, capace di inserirsi sia con il piede forte (il sinistro), che con il destro, l’esterno italiano è un pilastro dello scacchiere di Conte anche e soprattutto grazie al suo grande spirito di sacrificio difensivo. Tuttavia, l’unico aspetto in cui manca qualcosa è la voce dei gol segnati.

Politano, il Milan per sbloccarsi: mai così bene in carriera

Come ripreso dal Corriere dello Sport, Matteo Politano è la bestia nera del Milan. L’esterno ex Sassuolo e Inter si accende quando affronta i rossoneri, trasformandosi in un vero e proprio killer. Nel corso della sua carriera, infatti, Politano ha trafitto il Diavolo in ben 6 occasioni, di cui quattro in maglia Napoli e due in maglia neroverde. Si tratta di un record personale, essendo il Milan la squadra contro la quale vanta il miglior score realizzativo personale.

Inoltre, il 32enne si accende soprattutto quando gioca in casa del Milan: a San Siro, infatti, Politano ha segnato 4 dei suoi 6 gol contro i rossoneri, ossia circa il 66% del totale. C’è da spezzare una lancia a favore degli altri club: il Milan è la squadra che Politano ha fronteggiato più volte in carriera dal 2015/16, viste le 20 occasioni in cui ha potuto timbrare il cartellino. Avversari avvisati, mezzi salvati: Politano ha un dato dalla sua per sbloccarsi in questa stagione.