Rinnovo Politano, no a due offerte per restare al Napoli: le cifre del nuovo ingaggio

Matteo Politano ha voluto con forza il rinnovo di contratto con la SSC Napoli: dalla rassegna stampa arrivano ulteriori dettagli e retroscena a riguardo.

Matteo Politano si lega ulteriormente al Napoli, con l’intento ben chiaro di divenirne sempre più un simbolo. Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale da parte della SSC Napoli, che ha prolungato l’accordo precedentemente in essere fino a giugno 2028. Un premio allo spirito di sacrificio che l’esterno ex Sassuolo e Inter mostra ormai in ogni partita, divenendo di conseguenza un vero e proprio punto fermo nelle scelte di Antonio Conte.

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira è entrato nel merito della vicenda, svelando dettagli e retroscena di una notizia che ha fatto felici tutti i tifosi del club partenopeo. Da ciò che si evince, l’esterno numero 21 azzurro ha voluto con forza il rinnovo con il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a sua volta ha premiato le prestazioni del suo calciatore anche con un adeguamento in termini salariali.

Ultimissime notizie Napoli calcio, tutti i dettagli del rinnovo di Politano

Il Napoli vuole continuare a puntare con forza, per il presente ma anche per il futuro, su Matteo Politano, che ha siglato ufficialmente il suo nuovo contratto con il club campione d’Italia in carica.

In particolare, il calciatore ha detto no a ben due proposte pur di legarsi al Napoli fino al 2028. Di seguito, quanto scritto da Nicolò Schira sulle colonne di Tuttosport:

“Durante l’estate, tra l’altro, l’esterno oﬀensivo era stato sondato da un club arabo e aveva ricevuto una chiamata pure da parte di una squadra turca, ma ha respinto al mittente le avance estere per proseguire la sua avventura partenopea. Detto, fatto. Un prolungamento che all’ala destra romana era stato promesso direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis in occasione del matrimonio del classe 1993 con la compagna Alessandra”.

Politano protagonista del presente e del futuro per il Napoli

Il prolungamento di contratto la SSC Napoli e Matteo Politano va a certificare l’importanza che il numero 21 azzurro riveste ormai per lo spogliatoio azzurro.

Un merito riconosciuto dallo stesso De Laurentiis, che ha ritoccato verso l’alto il suo ingaggio, così come scritto dallo stesso Nicolò Schira: