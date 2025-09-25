Napoli, discorso da leader: svelate le frasi nello spogliatoio

Uno spogliatoio composto da uomini ricchi di una leadership morale e caratteriale enorme, quello mostrato in “Ag4in”. Ma, in particolare, è l’atteggiamento di un azzurro ad aver colpito gli spettatori. Ecco di chi si tratta.

Cos’ha permesso al Napoli di vincere il suo 4 tricolore ribaltando tutti i pronostici di inizio campionato? Il gioco, la visione di Conte e, soprattutto, la grinta di 11 ragazzi che hanno dato tutto dall’inizio alla fine.

Una storia di sacrificio, passione e di una “cazzimma” pazzesca, in grado di portare Napoli e il Napoli sul tetto d’Italia. Una squadra ormai completamente mentalizzata dal suo mister, come dimostra un discorso particolare mostrato nella pellicola. I dettagli.

Napoli, discorso da brividi dell’azzurro: le parole

Mattatore assoluto dell’intero film non poteva che essere lui: Antonio Conte. Il salentino, nel corso dell’intero film, trasmette una grinta pazzesca, riuscendo a motivare una squadra in crisi nera. Infatti, uno dei calciatori che più ha beneficiato della cura del mister è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Sfiduciato, contestato e non più ben visto da una parte della piazza azzurra, il capitano sembrava in procinto di approdare alla Juventus. Ma, grazie ad Antonio Conte, alla fine è rimasto e si è dimostrato fondamentale per la vittoria finale. In tal senso, sono le sue le parole che più colpiscono all’interno del film.

Emblematiche due scene in particolare. La prima, antecedente al match contro la Fiorentina, quando afferma testualmente:

“Noi abbiamo una grande forza, una cosa che abbiamo qui (il cuore) e non tutti ce l’hanno.

La seconda, invece, prima della partita contro il Toro:

“Usciamo di qui e andiamoceli a mangiare”

Insomma, un vero e proprio protagonista della cavalcata finale. Scene che sembrano cascare proprio a fagiolo: il capitano, infatti, non sta dando il meglio di sé e e le critiche non stanno tardando ad arrivare. Un periodo di appannamento è fisiologico, ma siamo certi che Di Lorenzo tornerà presto il leader tecnico che è sempre stato.