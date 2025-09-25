Stadio Maradona, dialogo riaperto: passi avanti De Laurentiis-Manfredi

Non solo calcio giocato: a tenere banco in casa Napoli, ritorna ancora una volta, l’annosa questione stadio. In tal senso, sembrerebbero esserci novità importanti.

Nessuno intende lasciarsi sfuggire le opportunità che Euro 2032 porterà con sé, ma la deadline fissata dalla UEFA si avvicina e, di conseguenza, è tempo di prendere delle decisioni.

Lo stallo non potrà durare per sempre, ne va della reputazione della città, dell’amministrazione e anche della società sportiva. Tuttavia, proprio in queste ore, potrebbe essersi riaperto uno spiraglio.

Questione stadio, incontro De Laurentiis-Manfredi: i dettagli

Stadio nuovo o ristrutturazione del Maradona? Questa la domanda che attanaglia gli addetti ai lavori. La UEFA ha atteso già abbastanza e entro luglio 2026 conta di avere i progetti da visionare, in modo da nominare i 5 stadi che parteciperanno agli Europei non oltre ottobre dello stesso anno. Il tempo stringe.

Il patron azzurro lo sa, così come Manfredi. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal Mattino, la prima del film “AG4IN” è stata il pretesto per intavolare nuovi dialoghi. La società azzurra avrebbe richiesto la disponibilità di nuovi locali all’interno dello stadio e l’amministrazione è orientata a rispondere in maniera positiva. Vedremo come si evolverà la situazione.