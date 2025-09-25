Milan – Napoli, Conte sceglie l’usato sicuro: i dettagli

Il tecnico salentino potrebbe affidarsi alla vecchia guardia in vista del big match di domenica sera.

Milan-Napoli si avvicina e, di conseguenza, c’è grande attesa per capire quali possano essere le scelte di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due allenatori sono consapevoli dell’importanza della partita, nonostante si tratti soltanto della quinta giornata.

I rossoneri vogliono confermare i progressi mostrati nelle ultime quattro uscite, Coppa Italia compresa. Gli azzurri aspirano a continuare il filotto di successi in campionato per spingere a sei punti di distanza i rivali.

Napoli, la formazione anti-Milan: le scelte di Conte

Il successo contro il Pisa ha permesso ai partenopei di volare da soli in testa alla classifica. Domenica sera, a San Siro, l’obiettivo degli uomini di Antonio Conte è chiaro: vincere per mantenere il primato e provare a guadagnare ulteriore terreno sulla Juventus, impegnata sabato pomeriggio con l’Atalanta.

Per superare il Milan, stando a quanto riportato da Il Mattino, Conte sarebbe intenzionato a puntare sulla vecchia guardia. Al posto dell’infortunato Alessandro Buongiorno, infatti, dovrebbe rivedersi dal 1′ Amir Rrahmani, al rientro dopo il problema muscolare accusato durante la sosta per le nazionali.

Accanto al difensore kosovaro potrebbe esserci Juan Jesus. Il brasiliano, che in questo avvio di stagione è stato già schierato dall’inizio nelle prime due giornate, prenderebbe il posto di Sam Beukema, non irresistibile nella sfida di lunedì scorso con il Pisa.