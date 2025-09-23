Lotta scudetto, il dato fa gioire Conte: l’eccezione è proprio il Napoli

Una statistica corrobora il sogno degli azzurri di vincere il campionato per il secondo anno consecutivo.

Quattro su quattro: il Napoli non poteva cominciare meglio la Serie A 2025/2026. Neanche nelle stagioni scudettate i partenopei erano partiti così bene. Era dal 2021/2022 che gli azzurri non iniziavano il campionato con l’en plein. Gli uomini allora allenati da Luciano Spalletti riuscirono a inanellare la bellezza di otto successi di fila, per poi fermarsi in casa della Roma alla nona giornata.

La squadra di Antonio Conte ha tutte le intenzioni di continuare questo filotto, a partire dalla prossima sfida, in programma domenica sera a San Siro contro il Milan. Battere i rossoneri significherebbe infliggere un duro colpo non solo alla formazione di Massimiliano Allegri, ma anche al resto della concorrenza.

Napoli, i precedenti fanno sorridere: è successo spesso

Il sofferto successo con il Pisa ha permesso al Napoli di issarsi da solo in testa alla classifica. Approfittando dell’inciampo della Juventus a Verona, gli azzurri sono diventati la prima capolista solitaria di questa edizione della Serie A. Per mantenere fino in fondo il primo posto, i partenopei possono fare affidamento su un dato molto interessante riguardante la storia del massimo campionato italiano.

Nelle ultime sei occasioni in cui la squadra detentrice del titolo ha vinto le prime quattro giornate, infatti, si è sempre riconfermata campione d’Italia. È accaduto cinque volte alla Juventus, compresa l’annata 2005/2006 ‒ quando lo scudetto, a causa di Calciopoli, fu successivamente assegnato all’Inter ‒, e una volta al Milan. Ecco nel dettaglio le stagioni in cui si è verificata tale circostanza:

Milan 1992/1993;

Juventus 2005/2006;

Juventus 2012/2013 (l’allenatore era Conte);

Juventus 2014/2015;

Juventus 2017/2018;

Juventus 2018/2019.

Napoli, occhio al passato: c’è un ricordo da allontanare

Paradossalmente, proprio il Napoli è stato l’ultimo club non in grado di bissare il tricolore pur avendo vinto i primi quattro incontri di campionato. Bisogna tornare indietro al 1987/1988: Maradona e compagni chiusero in seconda posizione, beffati dal Milan di Arrigo Sacchi.

La svolta negativa fu rappresentata dallo scontro diretto giocato al San Paolo il 1° maggio 1988. I rossoneri si imposero 3-2, involandosi verso l’11° scudetto della loro storia, il primo dell’era Berlusconi. Quel trionfo, inoltre, diede il via al ciclo di successi nazionali e internazionali del Diavolo.

L’augurio dell’intero ambiente napoletano è che non si ripeta uno scenario del genere. Per scongiurarlo, sarebbe utile battere il Milan domenica per spedirlo a -6 dopo sole cinque giornate.