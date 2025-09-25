De Luca fa sul serio, maxi cifra per sorpassare Napoli: la situazione

Arriva una clamorosa ultim’ora su una questione caldissima in casa Napoli. Ecco cosa sta accadendo.

Non è un segreto: sulla questione stadio c’è uno stallo che si protrae da mesi e la quadra sembra molto distante dall’essere trovata. Euro 2032 è più vicino di quanto sembri ed è arrivato il tempo delle decisioni.

In un contesto di incertezza generale, l’insidia per Napoli potrebbe arrivare, in maniera del tutto inaspettata, direttamente dalla Campania stessa.

Occhio Napoli, De Luca pronto al clamoroso sorpasso

Se ieri sera, alla prima del film “Ag4in”, De Laurentiis e Manfredi hanno avuto modo di riallacciare i contatti per la questione stadio, il sindaco di Salerno e De Luca in persona sembrano pronti ad un piano per ristrutturare l’Arechi e candidarsi agli Europei. Dunque, si prospetta una vera e propria bagarre tra le due città campane.

Infatti, secondo quanto riportato dal Mattino, nella giornata di ieri sarebbero arrivati a Salerno i delegati FIFA e UEFA per valutare le condizioni dell’impianto e scoprire i progetti salernitani. Al suddetto incontro, oltre al sindaco Vincenzo Napoli, era presente anche il presidente dei granata Maurizio Milan.

In definitiva, De Luca avrebbe già messo a disposizione del Comune di Salerno i 150 milioni di euro necessari per ristrutturare l’Arechi. In questo modo, l’impianto rispetterebbe i 103 requisiti propedeutici alla presentazione della candidatura e diventerebbe un serio contender del Maradona. Legittima ambizione o dispetto politico?