“Sono di parte ma non sono sorpreso, e sul Milan…”, l’agente si sbilancia in vista della sfida al Napoli

Il noto agente, Davide Lippi, ha parlato del suo assistito azzurro Leonardo Spinazzola e della difficile gara contro il Milan: le sue dichiarazioni.

Gli azzurri hanno trovato una vittoria fondamentale contro il neo promosso Pisa, lunedì sera al Maradona, dopo l’amara sconfitta contro il Manchster City di Pep Guardiola.

Nella gara contro la squadra toscana, Leonardo Spinazzola, ha confermato le ultime grandi prestazioni, mettendo a referto un gol importantissimo per l’esito della partita, finita con il risultato di 3-2 in favore del Napoli. Il suo agente, Davide Lippi, ha parlato del suo straordinario stato di forma e della sfida che affronteranno gli azzurri domenica sera a San Siro.

Leonardo Spinazzola, dopo le ultime prestazioni offerte, sembra esser diventato il padrone della fascia sinistra del Napoli: confermato, anche, dalle quattro titolarità di fila.

Davide Lippi, agente del terzino italiano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, parlando dell’incredibile stato di forma del suo assistito e della trasferta a San Siro degli azzurri.

Di seguito le parole del noto procuratore rilasciate a TMW Radio in merito a Spinazzola e a Milan-Napoli:

“Leonardo non ha mai mollato la presa, è un super professionista, anche se sono di parte. A causa di qualche grave infortunio si è dovuto fermare, ma da qualche anno è tornato sui suoi livelli e in buone condizioni. Non mi sorprendono le sue grandi performance”

“Il Milan è una squadra in ricostruzione, con un grande dirigente come Tare e un top allenatore, Massimiliano Allegri. Daranno fastidio al Napoli, e a tutti i club: quando le squadre si costruiscono con grandi valori, tutto va per il meglio“.