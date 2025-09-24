Napoli, rinnovo ad un passo: Conte lo ha trattenuto

Novità importanti in casa Napoli, dopo Politano, pronto un nuovo rinnovo per gli azzurri: ecco di chi si tratta.

La squadra campione d’Italia ha iniziato nel migliore dei modi la nuova Serie A 2025/2026, trovando quattro vittorie nelle prime quattro partite. La vittoria contro il Pisa di Alberto Gilardino, se pur sofferta, è quello che serviva al Napoli, dopo l’amara sconfitta nell’esordio in Champions League.

Ora, la testa dei ragazzi guidati da Antonio Conte è rivolta alla grande sfida contro il Milan a San Siro, in programma domenica alle 20.45. I rossoneri sono reduci da ottime prestazioni, e dovrebbero ritrovare Rafael Leao. Da segnalare, intanto, delle novità importanti riguardo al possibile rinnovo di un azzurro.

“Nei prossimi giorni le firme”, parla l’agente di Vergara: le ultime sul rinnovo

Antonio Vergara, dopo aver svolto entrambi i ritiri pre-season con il Napoli, ha convinto Antonio Conte ed è rimasto con grande entusiasmo a far parte della squadra partenopea.

Mario Giuffredi, agente del centrocampista azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando proprio della situazione di Antonio Vergara e del suo possibile rinnovo.

Ecco le parole dell’agente rilasciate a Radio Kiss Kiss in merito al suo assistito: