“Sarà una sorpresa”, l’elogio agli azzurri è chiaro: ma occhio alle insidie

Arrivano grandi apprezzamenti per Antonio Conte e il suo Napoli, l’ex calciatore è sicuro del possibile cammino azzurro: le sue parole non lasciano dubbi.

I campioni d’Italia non sono partiti come sognavano nell’atteso ritorno in Champions League, complice l’ingenua espulsione del capitano azzurro, ma l’ultima vittoria del Maradona conferma la voglia di confermarsi della squadra partenopea.

Gli uomini guidati da Antonio Conte, si preparano per la difficile trasferta di San Siro contro il Milan, in programma domenica sera alle 20.45. Mister Conte dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno, mentre Allegri recupera il suo gioiello, Rafael Leao. Da segnalare, intanto, le belle parole dell’ex calciatore nei confronti dell’allenatore salentino e dei suoi ragazzi.

“Una garanzia”, Boniek non ha dubbi: le sue dichiarazioni

Zibi Boniek, ex calciatore oggi vicepresidente Uefa, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del momento del Napoli, soffermandosi in particolare sul percorso in Champions League e sull’allenatore, Antonio Conte.

Il vicepresidente Uefa, ha elogiato il tecnico azzurro: “Un allenatore molto intelligente, sa gestire certe situazioni ed è una garazia“. Boniek, ha poi sottolineato di come la squadra partenopea sia nuovamente affamata, in cerca di un nuovo traguardo.

Non sono mancate le parole sul nuovo impegno del Napoli, la Champions League: