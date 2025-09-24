Home ->

Infortunio Buongiorno, ecco l’esito degli esami: le condizioni del difensore azzurro

Sottoposto agli esami strumentali, ecco come sta Alessandro Buongiorno: il comunicato del Napoli.

La vittoria del Napoli contro il Pisa porta con sé gioie e dolori. Da un lato i tre punti ed il sorpasso alla Juventus per la vetta della classifica in solitaria. dall’altro l’infortunio di un pilastro della rosa azzurra.

La rete di Lorenzo Lucca che, di fatto, ha regalato agli uomini di Antonio Conte i tre punti, non può di certo far dimenticare il cambio obbligato che ha costretto il tecnico azzurro a sostituire Alessandro Buongiorno per lasciare il posto a Juan Jesus a causa d’un problema muscolare.

Napoli, l’esito degli esami di Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha lasciato il campo dolorante e questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali per approfondire lo stato del suo infortunio.

Napoli, l’esito degli esami di Buongiorno (LaPresse) spazionapoli.it

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge nel comunicato ufficiale del Napoli.

Si ipotizzano, dunque, almeno due settimane di stop per il difensore del Napoli. Buongiorno dovrebbe saltare le sfide con Milan e Sporting Lisbona. Probabilmente, però, sarà indisponibile anche per il Genoa. Si ipotizza un rientro dopo la sosta, il 18 ottobre.

 

