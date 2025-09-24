Leao ci sarà contro il Napoli? Annuncio da Milano, le ultime

Attesa in casa Napoli per la sfida contro il Milan: intanto, arrivano novità in merito alle condizioni del giocatore dei rossoneri, Rafa Leao.
Archiviata la pratica Pisa con una vittoria ottenuta con non pochi patemi e con molti brividi nel finale, il Napoli di Antonio Conte oggi si rimetterà a lavoro per preparare la prossima sfida del campionato di Serie A. Un incrocio non banale, quello in programma domenica sera contro il Milan, che potrebbe dare già dei primi segnali in ottica Scudetto, in quanto i partenopei andranno a sfidare una tra le compagini più in forma del momento, oltre che tra quelle candidate alla vittoria finale.
Contro i rossoneri, con ogni probabilità, non ci sarà Alessandro Buongiorno (clicca qui per tutti i dettagli), ma al centro della difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Amir Rrahmani. Per quanto concerne la squadra allenata da Massimiliano Allegri, invece, c’è attesa per capire se Rafa Leao sarà o meno disponibile, anche fin dal primo minuto, per l’attesissima sfida di San Siro. Marco Landucci, vice di Allegri, è apparso ottimista in merito, a margine della vittoria in Coppa Italia contro il Lecce.
Leao verso il ritorno in campo contro il Milan: le ultime
Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha annunciato il ritorno in gruppo di Rafa Leao a partire dalla giornata di giovedì.
Da capire se il calciatore sarà lanciato subito dal primo minuto o se potrà scendere in campo a partita in corso. In ogni caso, appare quasi certo che il Napoli dovrà tenere conto anche della presenza tra gli avversari del portoghese, che dal canto suo cercherà di fare il suo meglio per iniziare col piede giusto, seppur in ritardo, questa Serie A.