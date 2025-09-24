“Saprà rialzarsi”, l’agente non ha dubbi: le parole sul momento del calciatore del Napoli

L’agente, Mario Giuffredi, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti proprio Di Lorenzo: le sue parole non lasciano dubbi.

Il Napoli, dopo il deludente esordio in Champions League, torna immediatamente alla vittoria. I ragazzi guidati da Antonio Conte, nonostante qualche difficoltà, hanno battuto il neo promosso Pisa nella gara interna al Maradona.

Gli azzurri, sono al lavoro per la difficile trasferta di domenica sera a San Siro, che li vedrà affrontare il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da un ottimo avvio in campionato. Da segnalare, intanto, le parole dell’agente del capitano azzurro: ha parlato del suo momento e del futuro.

Napoli, parla l’agente di Di Lorenzo: le sue dichiarazioni

L’ultima settimana del capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, non è stata certamente la migliore da quando veste la casacca azzurra: prima l’ingenua espulsione contro il Manchester City, poi l’errore nel finale contro il Pisa.

Mario Giuffredi, agente proprio di Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del momento e del futuro del capitano azzurro.

Di seguito le parole di Mario Giuffredi rilasciate a Radio Kiss Kiss in merito al suo assistito: